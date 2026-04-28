Yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte Nvidia, 5,26 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak halka açık şirketler arasında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Şirket bu performansla teknoloji devlerini geride bıraktı.

Nvidia’nın yükselişiyle birlikte 4,2 trilyon dolar piyasa değerine sahip Google ve 3,9 trilyon dolarlık Apple geride kaldı. Hisseler günü zirveye yakın kapatırken, seans sonrası işlemlerde 218,75 dolara kadar yükseldi.

Aynı gün S&P 500 endeksi de rekor seviyeden kapanış yaptı.

QUALCOMM – OPENAI İŞ BİRLİĞİ İVME KAZANDIRDI

Nvidia hisselerindeki yükselişte, Qualcomm ile OpenAI arasında duyurulan iş birliği etkili oldu. Ortaklık kapsamında akıllı telefon işlemcilerinin birlikte geliştirilmesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ BÜYÜMEYİ HIZLANDIRDI

Şirketin oyun odaklı çip üreticisinden yapay zeka altyapısının en önemli tedarikçilerinden biri haline gelmesi, büyümenin temel nedeni olarak öne çıkıyor. Nvidia’nın veri merkezi GPU pazarındaki payının yaklaşık yüzde 92 olduğu tahmin ediliyor.

Son mali çeyrekte şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 73 artarak 68,1 milyar dolara ulaştı. Gelirin büyük kısmı veri merkezi faaliyetlerinden elde edilirken, hisse başına kâr da yüzde 82 yükseldi.

CEO JENSEN HUANG: “TALEP ARZIN ÜZERİNDE OLACAK”

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ çiplerine olan talebin hız kesmeden artacağını belirterek, 2027 sonuna kadar yalnızca Blackwell ve Vera Rubin çiplerinden en az 1 trilyon dolar gelir beklediklerini açıkladı.

GÖZLER TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARINDA

Piyasalar şimdi Nvidia’nın büyük müşterileri olan Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet bilançolarına odaklandı.

Bu şirketlerin yapay zekâ harcamalarına ilişkin vereceği sinyaller, Nvidia’nın yükselişinin devamı açısından belirleyici olacak.

20 MAYIS BİLANÇOSU KRİTİK OLACAK

Şirketin 20 Mayıs’ta açıklayacağı finansal sonuçlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Analistlerin büyük bölümü hisse için olumlu görüş bildirirken, uzun vadede veri merkezi iş kolunun güçlü büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiliyor.

Yapay zeka odaklı dönüşümle hızla büyüyen Nvidia, küresel teknoloji yarışında zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, piyasalarda da yön belirleyici şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.