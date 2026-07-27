Küresel bankacılık devi Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey Bank A.Ş., şube ağında stratejik bir yeniden yapılanmaya gittiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, operasyonel süreçlerin yeniden dizayn edildiği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, bankanın Türkiye'deki 5 şubesinin faaliyetlerine tamamen son verilirken, 3 şubesi de mevcut diğer şubelerin bünyesine katılarak birleştirildi.

OPERASYONEL VERİMLİLİK VE TASARRUF

Banka tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilendirmede, şube ağındaki bu daralmanın stratejik planlama hedefleri çerçevesinde atıldığı vurgulandı. Yeniden yapılanma süreci ile birlikte; şube yönetiminin daha etkin hale getirilmesi, operasyonel süreçlerdeki karmaşıklığın giderilerek sadeleşmeye gidilmesi ve kurum kaynaklarının daha kârlı ve verimli kullanılması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

1984 yılında Çin’de temelleri atılan ve bugün 6 kıtada, 48 farklı ülke ve bölgede faaliyet gösteren ICBC, küresel ölçekte en büyük bankacılık gruplarından biri konumunda. Hisseleri 2006 yılından beri eş zamanlı olarak Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören dev kurum; bireysel ve kurumsal bankacılık faaliyetlerini Türkiye pazarında ICBC Turkey markası, dijital kanalları ve fiziki altyapısı ile sürdürmeye devam edecek.