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Dünyaca ünlü restoran zincirlerini bünyesinde barındıran Yum Brands, fast-food sektöründe giderek kızışan rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle stratejik bir karar aldı. Şirket, amiral gemilerinden biri olan efsanevi pizza zinciri Pizza Hut'ı toplam 2,7 milyar dolar karşılığında elden çıkaracağını resmen duyurdu.

SATIŞ İKİYE BÖLÜNDÜ: YENİ SAHİPLER KİMLER?

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, dev satış operasyonu coğrafi olarak ikiye bölünmüş durumda. Pizza Hut'ın Çin ana karasındaki ve küresel çapındaki operasyonları farklı şirketler tarafından yönetilecek. Çinli Yum China, 1,2 milyar dolar ve LongRange Capital 1,5 milyar dolar karşılığında Pizza Hut’ı satın aldı.

Hatırlanacağı üzere Yum Brands, geçtiğimiz mayıs ayında özel sermaye şirketi LongRange Capital ile münhasır görüşmelere başladığını ve Pizza Hut'ın geleceği için "olası satış" dahil tüm stratejik seçenekleri masaya yatırdığını açıklamıştı. Açıklanan bu son kararla birlikte aylar süren belirsizlik de ortadan kalkmış oldu.

TACO BELL'İN GÖLGESİNDE KALAN PERFORMANS

Satış kararının perde arkasında yatan en büyük etkenlerden biri, Pizza Hut'ın Yum Brands çatısı altındaki diğer markalara, özellikle de Taco Bell'e kıyasla oldukça zayıf bir performans sergilemesi oldu. Büyüme hızındaki belirgin yavaşlama ve yaşanan pazar payı kayıpları, ana şirketi bu radikal ayrılığa iten temel sebepler arasında yer aldı.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI FAST-FOOD SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEDİ?

Sektör genelinde yaşanan talep daralmasının arkasında oldukça çarpıcı bir detay yatıyor: GLP-1 zayıflama ilaçları. Bu ilaçların dünya çapında hızla yaygınlaşması, tüketicilerin beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyerek onları daha sağlıklı alternatiflere yönlendirdi.

ENFLASYON VE ARTAN MALİYETLER BASKIYI KATLADI

Sektördeki oyuncuları zorlayan tek faktör sağlık trendleri değil. Özellikle ABD pazarında faaliyet gösteren pizza zincirleri; yüksek enflasyon, gıda maliyetlerindeki agresif yükseliş ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle adeta bir cendereye girmiş durumda. Emtia fiyatlarındaki artışla boğuşan markalar, harcamalarını kısma eğilimine giren tüketicileri restoranlara çekmekte zorlanıyor.

Yum Brands, 2,7 milyar dolarlık dev satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pizza Hut markasıyla bağlarını tamamen koparacak olsa da, portföyündeki diğer devler olan KFC ve Taco Bell'in işletmesini aynı hızla sürdürmeye devam edecek.