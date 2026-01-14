Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde daha fazla şans bulmuş ve kendisini dünyaya kanıtlamıştı. İspanyol hocanın takımdan ayrılmasının ardından Real Madrid’in başına Alvaro Arbeloa geçti.

Arbeloa'nın yönetimden ilk talebi, Nico Paz’ın geri çağrılması oldu. Real Madrid altyapısından çıkan Nico Paz, 2024’te Como’ya satılmış, sözleşmesine ise geri alma opsiyonu eklenmişti. Arbeloa bu hakkı kullanma kararı aldı.

ARSENAL DEVREDE

Alonso’nun ayrılmasının ardından Arda Güler için Premier Lig devi Arsenal devreye girdi.

El Nacional’in haberine göre, Nico Paz’ın geri dönüşü Arda Güler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Milli futbolcu takımdaki yerini kaybedebilir.

REAL MADRID KARNESİ

Xabi Alonso komutasında daha fazla forma şansı bulan 20 yaşındaki milli yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 3 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

