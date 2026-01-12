Real Madrid'de Barcelona'ya 3-2 kaybedilen İspanya Süper Kupa finalinin ardından Xabi Alonso'nun görevine son verildi.

Milli yıldız Arda Güler, Xabi Alonso'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

XABI ALONSO: 'GÜVENİNİZ BENİ DAHA İYİ OYUNCU YAPTI'

Arda Güler mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Xabi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkürler. Her konuşmanız, her isteğiniz ve verdiğiniz her bilgi benim oyunumu şekillendirmeme ve daha da üst seviyeye ulaşmama yardımcı oldu.

Bana olan güveniniz, beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Gelecekte size ve ekibinize başarılar diliyorum. Bana yaptığınız etki sonsuza kadar benimle kalacak."