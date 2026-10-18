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Kaynak: DHA

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta, dün akşam saatlerinde, kullanılmayan 2 katlı evin duvarı çöktü. Kentte 3 gündür etkili olan yağışlardan sonra toprağın yumuşamasıyla duvarı çöken evin bulunduğu bölgeye, ihbar üzerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlıkçılar da tedbir amacıyla olay yerinde bekletildi. Evin daha önce riskli olması nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Olayda yaralanan olmadı.

Dün duvarı çöken 2 katlı evin kalan kısmı da bugün çöktü. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.