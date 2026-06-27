Kaynak: İHA

Olay, Bolu'da Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, davetlilerin güçlükle ayrıldığı kavganın detayları netleşti. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında gelinin bir arkadaşı pistte oynarken, damadın bir arkadaşı oyun havası oynayışına tepki göstererek laf attı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede gelin ve damadın arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

DAMAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

İki tarafın arkadaşlarının birbirini darp ettiği ve ortalığın savaş alanına döndüğü olaylara gelin ve damadın müdahil olmadığı öğrenildi. Ancak en mutlu günlerinde iki tarafın birbirine girdiğini gören ve büyük stres yaşayan damat, çıkan arbede sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kavgada darp edilerek yaralanan 2 kişi ile baygınlık geçiren damada ilk müdahale, ihbar üzerine salona gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların ve damadın sağlık durumlarının iyi olduğu, taburcu edildikleri öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan vatandaşların ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.