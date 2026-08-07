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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, M/F Breeze isimli gemi, 6 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Rusya'nın Tuapse demir sahasında boş olarak yanaşma talimatı beklediği sırada yaşam mahallinden dron saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında gemide bulunan 19 Suriyeli mürettebattan Azzat Kassem hayatını kaybederken, Abdul Karim Laila, Abdulrhman Rihawi, Adnan Beilouneh ve Mossa Abou Chanab yaralandı. Yaralılar gemiden alınarak Samsun'a getirildi.

Helikopterle Samsun Limanı'na getirilen yaralılar, Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili gerekli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi.