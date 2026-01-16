Sinop'ta iki hafta önce elleriyle domuz yakaladığı görüntülerle gündeme gelen Şenel Yılmaz, bu kez aynı görüntüler sebebiyle ceza yemesiyle gündemde. Şenel Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 Lira para cezası kesildi. Cezanın sebebi doğa hayvanını sürüden ayırma olarak belirtildi.

Para cezasına ilişkin konuşan Şenel Yılmaz, şunları ifade etti:

"Domuz sürüsü yaklaşık 2 hafta önce köyümden Erfelek ilçesine aracımla gelirken denk geldi. İçlerinden bir tanesini durarak yakaladım, yola çıkarttım ve bıraktım. Domuza işkence herhangi bir şey asla yapmadım. Artı avlanma da yapmadım. Tesadüfen gelen bir şey. Doğa Koruma tarafından bana 14 bin 900 TL bir ceza geldi. Bunu erken ödersem 11 bin küsur liraya ödeyebileceğim söylendi.

"BEN BU CEZAYI HAKETMEDİM"

Ben bu cezayı hak etmedim. Ben kediyi köpeği de kucağıma alıyorum. Seviyorum. Herkes de alır sever. Domuzu vurmadım, kesmedim öyle bir şeyim hiç yok. Asla ve asla olmaz da. Ben bu cezayı yetkili devletimizden, yetkili valimizden yani bu kaldırılır diye inanıyorum. Ben böyle bir cezayı hak etmedim. Görüntülerde benim domuzu yakaladığım, oradan kucağımda yola getirdiğim, yani yarı yer giderek yarı kucağımda getirerek aracın önünde de poz verip saldığım var. Başka bir hiçbir şey yok. Bu ceza konusundan mağdurum. Hak etmedim. Öyle düşünüyorum ben. Bu cezanın bir şekilde iptal edilmesini istiyorum."