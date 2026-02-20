Başrollerinde Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen gibi isimlerin olduğu Aynı Yağmur Altında dizisi, ikinci bölümde yer alan bir akşam yemeği sahnesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Mine Çayıroğlu’nun canlandırdığı Tülin karakterinin, muhafazakâr Müslüman bir aileyi ağırladığı sofrada domuz eti ikram etmesi kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

Sahne, daha fragman aşamasında gündem olurken, dizinin “muhafazakâr-seküler çatışması” üzerinden toplumu ayrıştırdığı eleştirileri yapıldı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN ‘MANİPÜLE EDİLDİ’ AÇIKLAMASI

Tartışmaların büyümesi üzerine Baba Yapım yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Aynı Yağmur Altında dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir” denildi.

Şirket, söz konusu sahnenin “kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösterdiğini” savundu.

Açıklamada, “Kurulan o sofra bir ayrıştırma alanı değil; en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında nasıl silinebileceğinin göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Baba Yapım’ın açıklamasında “tepkiler inancımızı kamçıladı” ifadesi dikkat çekti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, dizinin incelenmesi için Üst Kurul’a dilekçe verdi. Türk Ortodoks Topluluğu’ndan toplumun tüm kesimlerine kadar binlerce açıklama yapıldı. Tepkiler çığ gibiydi.

Yeniçağ’daki “ATV’deki domuz eti sahnesinin yazarları ‘tanıdık’ çıktı” haberimizde senaryoyu kaleme alan ekibin daha önceki dizi çalışmalarında da tepki çektiğini, Diyanet’e kadar tepkiler geldiğini anlatmıştık.

Şimdi ise açıklama yapan Baba Yapım’ın sahibine bakalım.

ATV DİZİSİNİN YAPIM ŞİRKETİ KİMİN?

Baba Yapım şirketi 2017 yılında Hasan Burak Kayacı tarafından kuruldu.

İşte Baba Yapım şirketinin kuruluş belgesi:

Hasan Burak Kayacı’ya ait bir “linkedin” hesabı yer alıyor. Bu hesapta Hasan Burak Kayacı’nın “Başım Belada”, “Kimse Bilmez”, “Kertenkele” ve “Bahtiyar Ölmez” gibi dizilerin yapımcılığını üstlendiği yer alıyor.

Hasan Burak Kayacı’nın “linkedin” hesabında ayrıca Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nde okuduğu belirtiliyor.

Dikkat çeken bir ayrıntı var…

Hasan Burak Kayacı resmi belgelere göre 2017 yılında Baba Yapım’ı kurduğunda Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nde tıp öğrencisiydi.

Mezun olduktan sonra ise Üsküdar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak kadroya giren Hasan Burak Kayacı ile ilgili üniversitedeki öz geçmişinde şunlar yazıyor:

“Hasan Burak KAYACI, 2019 yılında Bezmiâlem Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine devam etmektedir.”

Yani, Hasan Burak Kayacı 2017 yılında öğrenciyken Baba Yapım’ı kurmuş ve dizi çekmeye başlamıştı. Bir yandan da Üsküdar Üniversitesi’nde araştırma görevlisiydi!

Gelelim, Hasan Burak Kayacı’nın sosyal medya mesajlarına…

Kayacı’nın güncel bir sosyal medya hesabı yer almazken Facebook mesajlarına hala ulaşılabiliyor.

Hasan Burak Kayacı’nın Facebook’taki son mesajında, Baba Yapım açıklamasında da bahsi geçen “kibir” konusuna değinilmesi dikkat çekiyor.

Hasan Burak Kayacı’nın mesajı şöyle:

Hasan Burak Kayacı’nın diğer mesajlarında da din referanslı yazılar kaleme aldığı görülüyor.