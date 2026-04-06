DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya üzerinden tarladan markete yükselen domates fiyatlarına tepki gösterdi.

Şahin, marketlerde satılan domateslerin fiyatının tarladakinden kat kat yüksek olduğunu vurguladı.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Paylaşımında Şahin, poşette yalnızca dört domates olduğunu ve tanesinin yaklaşık 23,5 liraya, kilogramının ise yaklaşık 120 liraya denk geldiğini belirtti.

“Tarlada para etmeyen domates, markete gelince lüks tüketim haline geliyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK DÜZEN ELEŞTİRİLDİ

Şahin, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlandığını dile getirdi. “Siz bu milleti, 4 tane domatesi neredeyse 95 liraya almak zorunda bırakacak bir ekonomik düzene mahkûm ettiniz. Bu gidişatla vatandaş artık salata bile yapamayacak” yorumunu yaptı.