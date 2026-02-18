Dün yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 43,7260 seviyesinden tamamladı.Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 yükselişle 43,7470’ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 51,8510’dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 59,3450’den satılıyor.

ABD-İran arasındaki temaslardaki ilerleme ve bazı bölgesel gerilimlerin hafiflemesi, varlık fiyatları üzerindeki baskıyı bir ölçüde hafifletirken, bugün tüm dikkatler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.Yayımlanan makro verilerin enflasyonda yavaşlama ve iş gücü piyasasında soğuma yönünde sinyaller vermesi, Fed’den beklenen güvercin adımların boyutuna ilişkin tahmin aralığını biraz genişletirken, yatırımcılar bugün açıklanacak tutanakları yakından izliyor.

Analistler, tutanaklarda yer alabilecek olası ipuçlarının para politikasına dair daha net sinyaller verebileceğini belirterek, nihai faiz patikasına ilişkin değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında başlayabileceği beklentisi güçlü dururken, bankanın 2025 genelinde toplam üç faiz indirimi gerçekleştirebileceği öngörüsü öne çıkıyor.

Dolar endeksi, faiz indirimi beklentilerine rağmen Japon yeni kaynaklı zayıflamanın etkisiyle yükselişini koruyor ve yüzde 0,1 artışla 97,2 seviyesinde bulunuyor.Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun, yurtdışında ise İngiltere enflasyonu ve Fed FOMC tutanakları başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini ifade etti.