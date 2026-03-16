Dolar/TL, haftaya yatay bir başlangıç yapmasının ardından 44,1870 seviyesinden işlem görüyor.Cuma günü yükseliş eğilimi gösteren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 44,2020’den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay bir seyirle 44,1870’ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,5370’ten, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,5540’tan satılıyor.Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ile petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon baskılarını artırabileceği endişeleri, varlık fiyatlamalarını şekillendirmeye devam ediyor.

ABD’de geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Geçen ay yayımlanan öncü verilerde ise aynı dönem için yüzde 1,4 büyüme öngörülmüştü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocak ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Makroekonomik veri akışının yanı sıra çarşamba günü yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcıların radarında yer alıyor. Para piyasası fiyatlamalarında Fed’in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağı kesinleşirken, yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi verisinin, yurt dışında ise ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının izleneceğini vurguladı.