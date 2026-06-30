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Kaynak: DHA

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti apma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. D.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.