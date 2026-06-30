Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti apma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. D.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
12,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.U., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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