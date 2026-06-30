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Kaynak: ANKA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurularak adalet hizmetlerinin yedi gün 24 saat kesintisiz sunulduğunu belirtti.

Gürlek’in açıklaması şöyle:

"7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SUNUYORUZ"

“Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hâle getiriyoruz.

Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkân sağlıyoruz.

Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurarak adalet hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sunuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya, yargı süreçlerini erişilebilir, hızlı ve etkin kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”