Depozito Yönetim Sistemi’ni (DOA) zam kalkanı yaptı. Vatandaş 1 lirasını iade almayı beklerken, raflarda 3 ila 5 lira arasında değişen fahiş zamlarla karşılaştı.

SUYA %40'IN ÜZERİNDE ZAM

DOA sisteminin gelmesinin ardından marketler, suya fahiş zamlar yaptı. 5 lira olan su, 7,25 lira oldu. Maden sularına da fahiş zamlar uygulandı. 6 lira olan maden suyu 8,5 liradan satılmaya başladı.

VATANDAŞ 1, ŞİRKET 3 KAZANACAK

Vatandaş, DOA ile geri dönüştürdüğü ürün başına 1 lira kazanmayı beklerken, şirketler suya ve maden suyuna 2-2,5 lira zam yaptı.

Çevreyi korumak ve ambalaj atıklarını ekonomiye geri kazandırmak maksadıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), bazı içecek ve su markalarının fırsatçılığı nedeniyle gölgede kaldı. Sistemin temel amacı, tüketicinin aldığı ürün için ödediği 1 liralık depozito bedelini, boş şişeyi iade ettiğinde geri almasına dayanıyor. Ancak bu çevreci dönüşüm, markaların etiket oyunlarıyla âdeta bir gizli zam operasyonuna dönüştü. Vatandaşlar, depozito bedeli olan 1 liranın çok ötesinde, 3 ile 5 lira arasında değişen fiyat artışlarını görünce sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak duruma isyan etti.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, su markalarının DOA sistemini zam gerekçesi yapmasına tepki gösterdi. Bu durumun apaçık bir “fırsatçılık” olduğunu vurgulayan Ağaoğlu Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda, “Daha önceden yürürlükte olan ambalaj atıkları yönetmeliği uyarınca işletmeler zaten bir geri kazanım bedelini ödüyordu. Firmalar yılbaşından bu yana pilot uygulamalarla DOA sürecinin içindeydi, yani şu an üzerlerine binen ekstra bir maliyet söz konusu değil. Kaldı ki bu proje ülkemizin çevre ve ekonomi geleceği için hayati önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı. Ağaoğlu, işletmelerin sorumluluğuna dikkat çekerek şu çağrıda bulundu: Bu sistemle ambalajlar geri toplanıp ekonomiye kazandırılacak, ithalat ihtiyacı azalacak, cari açık düşecek ve istihdam artacak. Ülke kazanacak, çevre kazanacak. İşletmeler, maliyet unsurları biraz zorlasa dahi elini taşın altına koymalıdır. Çevre ve ülke için bu kadar kritik bir projede, o fırsatçı markalar da bir zahmet kazanmayıversin!" dedi.