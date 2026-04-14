Merhabalar YENİÇAĞ ailesi ve değerli okurları. Haftanın ilk günlerinde, futbolun nabzından Formula 1 ve MotoGP’nin adrenalin dolu dünyasına kadar geniş bir yelpazede, sporun kalbinde yaşananları kendi penceremden sizlerle paylaşacağım. Sporun farklı renklerini beraberce konuşmak adına, keyifli bir yolculuk olması dileğiyle her hafta bu köşede buluşmak dileğiyle.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı bu haftaki sonuçlarla öylesi kızıştı ki kalan fikstürdeki 5 maçın her biri ayrı heyecan ve yüksek doz adrenalin yaşatacak diyebiliriz. Son düzlük, her takım için tam değil sınırlarının ötesinde bir performans göstermeye itecek seviyeye geldi.

Galatasaray-Kocaelispor maç sonucu, Trabzonspor’un berabere kalmış olması camiasını ciddi strese sokmuş olsa da… Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında 2.yarıdaki bitkin hali Fenerbahçe ve Trabzonspor için büyük bir mücadele ruhu ateşledi.

Forvetsiz oyunun sıkıntısını Fenerbahçe iyi bilirken, Trabzonspor sonrası Galatasaray da net öğrenmiş oldu. Santrafor mevkinin çok özgün özellikleri futbolu şekillendirir. Gelecek sene kadro yapılanmalarında bunu çok net göreceğiz ki dünya kupasında Milli Takımımızda bu mevkide en az 3 alternatif ile Amerika’da olmak zorunda.

Ve futbol adına tek gündemim, Dünya kupası! 49 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem, 30 var hakemi. 1 tane bile Türkiye’den hakem gönderemedik. Trendyol Süper Lig heyecanı için yayıncı kuruluş başta, anlamakta güçlük çekilen hakem kararları oluyor. Bazı pozisyonların tekrarı ekrana gelmezken bir başka pozisyon defalarca ve ağır çekimlerde detaylıca sunulabiliyor. Aynı pozisyon, farklı maçlarda aynı takımlara uygulanmadığı gibi, dakika ve takım farkıyla da başka başka kararlar görüyoruz. Sonuç? Global klasmanda tek bir hakemimiz yok artık!

Şampiyonlar Ligi finali yöneten Türk hakem ekibinden nerelere. Emeği geçenlere teşekkürler…

Süper lig heyecanı(!) sadece şampiyonluk yarışı değil tabi ki. Düşme hattındaki mücadele bile hakem konuşmaktan tat vermez hale geldi. Kalan 5 hafta, sakatlıktan uzak, mücadele ruhu içinde güzel maçlar diliyorum.

Sizce de 2026 Dünya Kupası hayali, ligden daha heyecan verici değil mi?