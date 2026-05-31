Olay, Çınar ilçesine bağlı kırsal Kazıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede uçamadığı fark edilen ve yapılan incelemede kanadının kırık olduğu anlaşılan bir puhu bulundu. Bölge sakinlerinden Ferhat Varlı, bitkin haldeki yaralı kuşu fark ederek hemen harekete geçti.

Puhuyu vahşi doğada zarar görmemesi için daha güvenli bir ortama alan Varlı, kuşa ilk etapta korunaklı bir alan sağladı.

Duyarlı vatandaş Ferhat Varlı, yaralı puhunun profesyonel bir tedavi alabilmesi amacıyla durumu vakit kaybetmeden Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaralı kuşun, bölgeye gelecek olan uzman ekipler tarafından teslim alınarak rehabilitasyon merkezine götürüleceği ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.