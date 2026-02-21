Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı

Beşiktaş’tan kendi isteğiyle ayrılan Rafa Silva, Benfica’da da beklenen etkiyi yaratamadı, ayrıca soyunma odasında da olumsuz bir atmosfer oluşmasına yol açtı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Beşiktaş'tan vukuatlı bir şekilde ayrılan Rafa Silva için Portekiz basını bir iddia ortaya attı

1 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Beşiktaş’taki 1,5 yıllık kariyerinin ardından takımdan kendi isteğiyle ayrılmak isteyen ve eski kulübü Benfica’ya dönen Rafa Silva, bu kez ülkesinde yaşanan gelişmelerle gündeme geldi.

2 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 3

A Bola’nın iddiasına göre Rafa, takıma beklenen olumlu katkıyı sağlayamadı ve aksine soyunma odasında olumsuz bir atmosfer oluşmasına neden oldu.

3 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 4

32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor." ifadeleri kullanıldı.

4 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 5

Özellikle takımda bazı isimlerin Rafa'nın rahat tavırlarından rahatsız olduğu iddia edildi.

5 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 6

Rafa Silva, transfer olduğu Beşiktaş'ta kısa sürede etkili işlere imza atıp taraftarın sevgilisi olsa da takımdan ayrılmakta ısrarcı olmuştu. Siyah-beyazlı takımda geçirdiği etkileyici kariyerinin ardından Benfica’ya dönüşünün ardından ise 5 maçta süre bulmasına rağmen gol ya da asist üretemedi.

6 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 7

Deneyimli yıldız, Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında Beşiktaş’a imza atmıştı.

7 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 8

Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti ve taraftarın bütün ısrarına rağmen takımda kalmadı.

8 9
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı - Resim: 9
9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro