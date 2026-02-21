Beşiktaş'tan vukuatlı bir şekilde ayrılan Rafa Silva için Portekiz basını bir iddia ortaya attı
Beşiktaş'ı karıştırdığı yetmedi: Rafa, Benfica'da da ortalığı karıştırdı
Beşiktaş’tan kendi isteğiyle ayrılan Rafa Silva, Benfica’da da beklenen etkiyi yaratamadı, ayrıca soyunma odasında da olumsuz bir atmosfer oluşmasına yol açtı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş’taki 1,5 yıllık kariyerinin ardından takımdan kendi isteğiyle ayrılmak isteyen ve eski kulübü Benfica’ya dönen Rafa Silva, bu kez ülkesinde yaşanan gelişmelerle gündeme geldi.
A Bola’nın iddiasına göre Rafa, takıma beklenen olumlu katkıyı sağlayamadı ve aksine soyunma odasında olumsuz bir atmosfer oluşmasına neden oldu.
32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor." ifadeleri kullanıldı.
Özellikle takımda bazı isimlerin Rafa'nın rahat tavırlarından rahatsız olduğu iddia edildi.
Rafa Silva, transfer olduğu Beşiktaş'ta kısa sürede etkili işlere imza atıp taraftarın sevgilisi olsa da takımdan ayrılmakta ısrarcı olmuştu. Siyah-beyazlı takımda geçirdiği etkileyici kariyerinin ardından Benfica’ya dönüşünün ardından ise 5 maçta süre bulmasına rağmen gol ya da asist üretemedi.
Deneyimli yıldız, Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında Beşiktaş’a imza atmıştı.
Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti ve taraftarın bütün ısrarına rağmen takımda kalmadı.