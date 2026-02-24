Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çınarköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kafa kafaya çarpıştı.

3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin bölgedeki ilk müdahalesinden sonra yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."



