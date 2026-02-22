Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 15'inci gününde 112 kişilik ekile aranmaya devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu emniyet güçlerine bildirdi. 15 gündür kendisinden haber alınamayan Salih Ertaş bugün de 112 kişilik personel, 30 araç, kadavra köpeği ve 5 dronla arıyor.