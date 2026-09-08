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Kaynak: AA

Türkiye, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan ve sivillerin güvenliğini tehlikeye atan eylemlerine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığı vurgulandı.

Saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırıların Yemen’deki krizin kalıcı bir siyasi çözüme kavuşturulması için yürütülen diplomatik çabalara da zarar verdiğina dikkat çekilerek, Husilere saldırgan eylemlerine derhal son vermeleri yönünde çağrıda bulunuldu.