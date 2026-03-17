Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti.

Ayrıca görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü. Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı.