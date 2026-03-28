Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın dışişleri bakanlarının 29-30 Mart’ta başkent İslamabad’ı ziyaret edeceğini duyurdu. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek, Suudi Arabistan’dan Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır’dan Badr Abdelatty katılacak.

KAPSAMLI GÖRÜŞMELER GÜNDEMDE

Ziyaret kapsamında bakanlar, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi gibi kritik konularda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca üst düzey toplantılarda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konular değerlendirilecek.

PAKİSTAN’DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada, Pakistan’ın Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır ile olan kardeşlik ilişkilerine büyük değer verdiği vurgulandı. Ziyaretin, taraflar arasındaki çok yönlü iş birliği ve koordinasyonu daha da güçlendireceği ifade edildi.