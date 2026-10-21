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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika ziyareti kapsamında, başkent Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.