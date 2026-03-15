Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Konya-Karaman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (30) yönetimindeki 07 BBP 525 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde durdu.

Kazada sürücü İ.K. ile araçta yolcu olarak bulunan F.K. (30) ve M.A.K. (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.