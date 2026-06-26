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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil ters döndü.

Bilecik şehir merkezine seyir halindeki 34 HG* 99* plakalı otomobil sürücüsü İstasyon Mahallesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü T.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak 112 sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yol, kazalı aracın kaldırılması için kısa bir süre trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılması ve karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.