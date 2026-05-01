Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında vatandaşları rahatsız eden bir dilenciyi yakalayarak zabıta merkezine götürdü. İsminin Yunus G. olduğu öğrenilen şahsın üzerinde yapılan aramada, deste deste nakit para ele geçirildi. Sayımı yapılan paranın toplamda 32 bin TL olduğu belirlendi.

"PARALARI BANKAYA YATIRIYORLAR"

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, dilencilerin artık yöntem değiştirdiğini vurguladı. Öndersev, "Dilenciler artık üzerlerinde çok fazla para tutmamaya çalışıyor, topladıkları paraları bankamatikler vasıtasıyla anında bankaya yatırıyorlar. Bu şahsın üzerinden çıkan 32 bin TL'nin sadece birkaç günlük kazanç olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

AÇIK YARASIYLA HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Yapılan incelemelerde şahsın sadece duygu sömürüsü yapmadığı, aynı zamanda toplum sağlığını da hiçe saydığı görüldü. Bacağındaki açık yarayı sergileyerek para toplayan dilencinin, bu halde toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edildi. Şahsın, topladığı binlerce lirayı "günlük 2-3 bin TL'lik pansuman ve bakım masraflarım var" diyerek savunması ise ekiplere "pes" dedirtti.

"SUÇ DÜNYASINA AÇILAN BİR KAPI"

Dilencilikle mücadelenin önemine dikkat çeken Öndersev, bu durumun sadece bir yardım meselesi olmadığını belirterek "Biz dilencileri sadece vicdani duyguları sömüren kişiler olarak değil; gasp, hırsızlık ve zorla para alma gibi suçların başlangıç evresi olarak görüyoruz. Sokaklarımızda bu istismara izin vermeyeceğiz." dedi.

PARAYA EL KONULDU

Kabahatler Kanunu kapsamında hakkında cezai işlem uygulanan Yunus G.'nin üzerinden çıkan yaklaşık 32 bin TL, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. Yetkililer, vatandaşları bu tür istismarlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dilencinin üzerinden çıkan 28 bin 75 TL asgari ücreti sollayan para sosyal medyada da gündem oldu.