Didim Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı doğrultusunda çocukları erken yaşta tarımla buluşturmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi, Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini belediyeye ait serada üretilen fidelerle Tarım Parkı’nda uygulamalı tarım deneyimiyle buluşturdu.

Belediyenin Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda yetiştirilen marul fideleri, yaklaşık 3 ay önce minik öğrenciler tarafından Tarım Parkı’nda toprakla buluşturuldu.

Çocuklar, dikimini yaptıkları fidelerin bakımını süreç boyunca düzenli olarak üstlenerek büyüme aşamalarını yakından takip etti.

Minik öğrenciler, kendi elleriyle ektikleri fideleri sabırla büyüttü. Üç ay süren sürecin sonunda hasat zamanı geldiğinde emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Hasat ettikleri ürünleri afiyetle tüketen çocuklar, tarımın tohumdan sofraya kadar tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Etkinlik sayesinde çocuklar sabır, emek, sorumluluk ve üretim bilincini yaşayarak öğrenirken, tarım kültürüyle erken yaşta tanışma fırsatı buldu. Bu uygulama aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışının ve üretim odaklı belediyeciliğin güzel bir örneği oldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Üreten belediyecilik anlayışımızla yalnızca hizmet üretmiyor, aynı zamanda geleceğin bilinçli bireylerini de yetiştiriyoruz. Belediyemizin seralarında ürettiğimiz fideleri çocuklarımızla buluşturarak onların doğayla bağ kurmasını sağlıyoruz. Bu tür uygulamalı eğitimlerle çocuklarımız hem üretim sürecini hem de tarım kültürünü öğrenmesine katkı sunuyoruz. Gelecek nesillerin doğaya saygılı ve üretken bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.