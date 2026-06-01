Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bismil ilçesine bağlı Aralık Mahallesi'nde kamu hazinesine ait meralar üzerinde usulsüz mülkiyet değişikliği yapıldığı gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, devlet arazilerinin sistem üzerinden nasıl şahıs mülkü gibi gösterildiği adım adım anlatıldı.

Aralarında iki Tapu Müdürü ve bazı kamu görevlilerinin bulunduğu usulsüz işlemlerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

DEVLETİN ARAZİSİNİ ÖNCE TARLAYA ÇEVİRDİLER, SONRA KREDİ İÇİN İPOTEK ETTİLER!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince hazırlanan rapora göre, Hazineye ait olması gereken 120 ada 2 No’lu parselde kayıtlı arazinin Abdülaziz ve Dilek K. adına kaydedildikten sonra bu kişilerin de mevcut araziyi Mehmet Emin Ç.’ye sattıkları belirlendi.

Nefes Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre Mehmet Emin Ç.’nin de arazi üzerine kredi kullanarak bankaya ipotek verdiği, ardından Mahmut T.’ye sattığı, Mahmut’un ise taşınmazı satın aldıktan bir gün sonra Diyadin K’ya sattığı belgelendi.

115 ada 17 No’lu parselde de hukuka aykırı işlem tesis edildiği, veri düzeltmesi adı altında Osman K’ya hisse verildiği, ardından hissesinin artırıldığı, daha önce malik olması gereken Sosun O. ile Gülseren K’nın silinerek diğer hissedarların hisselerinin azaltıldığı raporda yer aldı.

Osman K.’nın bu hisse düzeltmesinden iki gün sonra tüm hissesini Ali Ö’ye sattığı, mülkiyeti hazineye ait olan taşınmasın Tapu’daki memurlar üzerinden farklı şahıslar adına tapu kaydı yapılarak satışının yapıldığı ifade edildi.

Bir başka hazine arazisinin Kenan Ç. adına sistemde veri düzeltmesi adı altında TAKBİS’e kaydedildiği, parselin TAKBİS’te kayıtlı olduğu, ancak tapu kütüğünde kaydının olmadığı ortaya çıktı.

KAMU GÖREVLİLERİ SUÇUNU KABUL ETMEDİ

İfadesi alınan Tapu Müdürü sanık Mehmet D. “Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışırken bazı yolsuzluk işlemlerini fark edince yazılı olarak müdürlüğe bildirdim. Müdür yardımcısı Nafiz Y.’nin de bazı parseller üzerinde usulsüz oynamalar yaptığını tespit ettim. Bunu da ilgililere bildirdim. Suçsuzum” dedi. Diğer kamu görevlileri de suçlamaları kabul etmedi, bazıları ise e imza şifresinin başkaları tarafından kullanıldığı için bu mağduriyetin yaşandığını ileri sürdü.

MUHTAR: ARAZİLER DEĞERLENİNCE RANTA DÖNÜŞTÜ

Tanık olarak ifadesi alınan mahalle muhtarı Kasım B., Dicle nehri kıyısındaki bazı meraların bir kısmını kendi tapulu arazileriyle birleştirdiklerini belirterek “Arazilerin değerli olması nedeniyle bunu ranta çevirdiler. Tüm bu usulsüz işlemler Mahmut K. tarafından yapıldı” dedi.

İddianamede, sanıkların mülkiyeti kamu hazinesine ait olan taşınmazlar üzerinde usulsüz işlemler tesis ederek bazı vatandaşlar adına tescil yaptıkları, vatandaşların da tapu tescilinden sonra bu arazileri üçüncü kişilere sattıkları belirtildi. Hisse paylarının artırılma yoluna gidildiği, gerçeğe aykırı işlemlerle veri düzeltmelerinin Tapu Müdürlerince de onaylanarak zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu işleyerek devlet hazinesini zarara uğrattıkları vurgulandı. İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı da mağdur olarak gösterildi.