23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla devlet erkanı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde düzenlenentören sonrasında devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

MECLİSTE TÖRENİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

OTOBÜSLE ANITKABİR'E GEÇTİLER

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.

DEVLET ERKANI ATA'NIN HUZURUNDA

TBMM'deki törenin ardından Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Heyetin Aslanlı Yol'dan ilerledikten sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nı okundu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Birinci Meclis'in açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğinin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan ettiği bu kurucu iradeyi tam 106 yıl sonra bir kez daha canı yürekten tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini; adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.

İçinden geçtiğimiz çağda; çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksunluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak; insanlık değerlerini ve medeniyet iddiasını koruma meselesidir. Hedefimiz; her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği; bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir. Milli egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır.

İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyet'i, Gazi Meclisimizin tarihi sorumluluğuna yakışır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten; başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarınlara genç nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Zat-ı Alinizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun"

YUSUF TEKİN ANITKABİR'DE

Öte yandan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırıları sonrası eleştirilerin ve istifa davetlerinin hedefinde olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık bürokratlarından oluşan heyet ile beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından öğretmen ve öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, Nisan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için, düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde, çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun"