Dosyadaki bulguların eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’i işaret ettiğini söyleyen Saral, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Kim olursa olsun adaletten kaçamaz” dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saral'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“ESKİ VALİLİN OĞLU İŞARET EDİLİYOR”

"Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl önceside olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak."

"KİMSEYE AYRICALIK TANINMAYACAK"

Adalet Bakanlığı'nın ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, kimseye ayrıcalık tanınmayacağının altını net bir şekilde çizdi:

"Adalet Bakanlığımız doğru olanı yapıyor. Kim olursa olsun, devletin en üst kademesindeki kim varsa... Göstergeler, bulgular onu ortaya koyuyorsa kim olursa olsun adaletten kaçamaz. Adalet bir devletin adaletsiz olmaz... İnşallah umuyoruz ki öyle olmamıştır ama eğer böyle bir şey varsa, adalet ne diyorsa, o babamızın da oğlu olsa, kimin oğlu olursa olsun eğer böyle bir cinayet işlenmişse... Bu maşeri vicdanı ciddi şekilde rahatsız eder. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kim olursa olsun o babanın da, o yetkilinin de oğlunun... kim olursa olsun adalete teslim edilmesi lazım."

Saral, ayrıca dosyayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun kararlılığına da dikkat çekerek, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşımız da bütün geçmişteki o süreçleri, yakinen ortadaki bulguları incelemek suretiyle sonuna kadar bu işin üzerine gideceğini söylüyor" şeklinde konuştu.