MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini dün akşam saatlerinde açıklamıştı. Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" demişti.

Yönter istifasından kısa bir süre önce sosyal medya hesabından, "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım da bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN İZZET ULVİ YÖNTER AÇIKLAM ASI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in istifasına dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yönter'in istifasının nedenine dair 'akademik kariyer' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Bahçeli şunları söyledi:

"Kendisinin partimizde değerli katkıları olmuştur. Fakat İzzet bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. O çalışmaları yürütür memleketimize hizmetleri dokunan bir kişi olarak varlığını devam ettirir. KISA zaman içerisinde değerli bir kardeşimiz genel başkan yardımcılığı görevini yürütecektir. MHP'de kırılganlık, kin bize uzak kavramlardır."