Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’nin 31 Aralık 2025 tarihli bağımsız denetim raporu, dev iştirakin mali yapısındaki alarmı gözler önüne sermişti.

Tarım Kredi Marketler, 2025 yılını 4,7 milyar TL gibi dev bir zararla kapatmıştı. Özkaynakları eriten bu devasa kayıp karşısında Merkez Birliği’nden gelen 4 milyar liralık "sermaye avansı" su serpmişti. Nakit desteği olmasaydı, şirket yasal olarak "teknik iflas" noktasına gelmiş olacaktı.

Yaşananların dışında 2026 yılı toplu iş sözleşmesi de halen sonuçlanmamıştı. Tarım Kredi’de yaşanan gelişmelerin ardından DEVA Partisi milletvekili avukat İdris Şahin, Meclis’e soru önergesi sundu.

ŞAHİN: EMEKÇİNİN HAKKININ DA MİLLETİN PARASININ DA TAKİPÇİSİYİZ

İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tarım Kredi’de çalışan belirsizliğe, kamu kaynağı ise cevapsızlığa terk edilemez! 2026 yılı toplu iş sözleşmesinin neden sonuçlandırılmadığını da, kurum ve bağlı iştiraklerde zararların neden büyüdüğünü de Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’ya sorduk. Emekçinin hakkının da milletin parasının da takipçisiyiz.”