DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son zarar rakamlarına ilişkin sert bir açıklama yayınladı. Şahin, kurumun son üç yıldaki toplam zararının 2,5 trilyon lirayı aştığını vurgulayarak, bu tabloyu "kötü yönetim" olarak nitelendirdi.

"ZARARIN SEBEBİ KÖTÜ YÖNETİM VE KKM"

Merkez Bankası’nın 2025 yılı zararının 1 trilyon 65 milyar lira olarak açıklandığını belirten Şahin, geçmiş yıllardaki verileri de hatırlatarak ekonomik tablonun vahametine dikkat çekti. Şahin’in açıklamasına göre Merkez Bankası’nın üç yıllık bilanço özeti şöyle:

2023 Yılı Zararı: 818 Milyar TL

2024 Yılı Zararı: 700 Milyar TL

2025 Yılı Zararı: 1 Trilyon 65 Milyar TL

Toplam Zarar: 2,5 Trilyon TL'nin üzeri

Şahin, devasa zararın ana kaynağı olarak Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini işaret ederek, "Sebebi belli; kötü yönetim. Gerekçesi, kur korumalı mevduata ödenen gereksiz bedellerdir," ifadelerini kullandı.

"ARKA KAPI" ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında sadece KKM ödemelerine değil, Merkez Bankası’nın piyasa müdahalelerine de değinen İdris Şahin, şeffaflık vurgusu yaptı. Şahin, "Arka kapıdan hangi fiyatla ve kimin aldığı belli olmayan, piyasaya müdahale için satılan döviz ve altınlar" üzerinden ekonomi yönetimini eleştirdi.

"Bu zarar sadece bir rakam değil; yanlış ekonomi politikalarının ve şeffaf olmayan yönetim anlayışının vatandaşın sırtına yüklediği ağır bir faturadır."