DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (KKK) aşı kapsayıcılığının bazı birimlerde yüzde 85’in altına düşmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’nın aile sağlığı merkezlerine uyarı yazıları gönderdiğini hatırlatarak, Türkiye’nin ciddi bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Esen, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajda, İstanbul’daki tek bir Aile Sağlığı Merkezi’ne 20’nin üzerinde kızamık temaslı hasta listesi iletildiğini belirterek, “Bu tabloyu İstanbul’un tamamına ve ülke geneline yayarak düşünmek zorundayız. Görmezden gelme lüksümüz yok” dedi.

'YÜZDE 85 KAPSAYICILIK SALGIN RİSKİDİR'

Kızamığın hafif bir çocukluk hastalığı olmadığına dikkat çeken Esen, hastalığın zatürre, kalıcı hasarlar ve ölümlerle sonuçlanabildiğini vurguladı. Salgınların önlenebilmesi için iki doz aşıyla en az %95 kapsayıcılığın gerekli olduğunu hatırlatan Esen, mevcut düşüşün açık bir halk sağlığı alarmı olduğunu söyledi.

AVRUPA TABLOSU DA UYARIYOR

Esen, Avrupa’da açıklanan verilerin de tehlikenin boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, 2024 yılında Avrupa genelinde 130 bine yakın kızamık vakasının bildirildiğini, birçok ülkede kızamık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısının arttığını ifade etti.

'VERİLER ŞEFFAF AÇIKLANMALI'

Elif Esen, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, Türkiye geneli ve illere göre:

• Aylık kızamık vaka sayılarının,

• Yaş grubu dağılımlarının,

• Temaslı yönetimi kapasitesinin,

• Aşı reddi ve eksik aşı verilerinin düzenli ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

TELAFİ AŞILAMASI VE SAHA SEFERBERLİĞİ

Mevcut riskin yönetilebilmesi için somut adımların gecikmeden atılması gerektiğini vurgulayan Esen, özellikle riskli ilçelerde hızlandırılmış telafi aşılaması, kapı-eşiği saha ekipleri ve göç eden ya da yer değiştiren nüfus için kayıt güncelleme seferberliği başlatılması önerisinde bulundu.

Ailelere de seslenen Esen, şu ifadeleri kullandı:

“Aşı, bireysel bir tercihten öte toplumsal bir sorumluluktur. Aşılanmayan her çocuk, başka bir çocuğun hayatını riske atar.”

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KANUN TEKLİFİ ÇAĞRISI

Gelinen noktanın, Toplumsal Bağışıklık konusunda verdikleri Kanun Teklifi’nin neden hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Esen, teklifin ivedilikle komisyon gündemine alınması çağrısında bulundu.

“Çocuklarımızın sağlığı, yaşlıların ve riskli grupların korunması için; çocukluk çağı aşılarının on yıllara dayanan bilimsel başarısını görmezden gelme hakkımız yok” diyen Esen, toplum sağlığı için ortak sorumluluk vurgusuyla açıklamasını tamamladı.