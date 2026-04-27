Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle 8 gündür Kurtuluş Parkı'nda açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümesine izin verilmedi.

İşçilerin eylemine destek için Kurtuluş Parkı'na gelen DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir’den başlayan yürüyüşünü takip ettiklerini, işçilerin haklarını alıncaya kadar onların yanında olacaklarına söz verdiklerini söyledi.

İşçilere yapılanı haklı ve reva görmenin mümkün olmadığını vurgulayan Şahin, polislerle işçileri karşı karşıya getiren asıl sorumlunun işçileri yalnız bırakan iktidar olduğunu kaydetti. İşçilerin hakkını yiyen sermaye sahibinin bunu ilk defa yapmadığını söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

“Biz bu isimleri yakinen tanıyoruz ama onların sırtını sıvazlayan iktidar sahiplerine daha fazla sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Tarihe altın harflerle yazılacak bir madenci direnişini şu an itibarıyla gerçekleştiriyorsunuz. Bu görüntüler iktidarın ve sermayenin hesabına sizin açınızdan bir övünç, onlar adına da bir utanç vesikası olarak yazılacak. Bedenlerinizdeki kırmızılıkları görüyoruz. Buradaki mücadeleniz takdire şayan. Parti yetkili kurullarımızla sizin bu mücadelenizi hem bakanlık hem de siyasi iktidar nezdinde mutlaka dillendireceğiz. Bu mücadelenin sadece muhalefetin haklı mücadelesi olmaması gerektiğini, özellikle iktidar sahiplerinin sizin uğradığınız haksızlık ve hukuksuzluk karşısında behemehal adım atarak, bu süreci bir an önce sonlandırması gerektiğine inanıyorum. Mücadelenizi tekrar kutluyorum. Umarım bir an önce hakkınıza kavuşursunuz.”