Dev hasat: 100 gramı 800 bin lira kazandırıyor Kendi odanızda yetiştirip gramla satacaksınız

30 BİN LİRALIK BÜTÇEYLE TAMAMEN HAZIR HALE GELİYOR

Elektrik ve su gibi aylık genel giderler ise bu ölçekte bin 500 lirayı geçmiyor. Böylece altyapı ve ilk üretim malzemeleri dahil, yaklaşık 30 bin liralık bir başlangıç bütçesiyle üretime tamamen hazır hale geliniyor.

Doğru nem ve sıcaklık altında torbalara atılan kesiklerden hızla büyüyen Aslan Yelesi, ekimden sonraki 3-4 hafta içinde ilk hasadını veriyor. Üstelik bir üretim bloğu tek seferde bitmiyor; ikişer hafta arayla toplamda üç kez hasat imkanı sunuyor.

İyi bakılmış tek bir bloktan süreç boyunca toplamda ortalama 1 ila 1,5 kilo taze mantar elde ediliyor. Bu da 50 blokluk butik bir üretim alanından tek bir döngüde net 50 ila 75 kilo arasında taze ürün almak anlamına geliyor.