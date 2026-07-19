Tarım sektöründe yüksek arazi maliyetleri, iklim krizi ve beklenmedik hava şartları girişimcileri geleneksel yöntemlerden uzaklaştırırken, kapalı alanda dikey üretim modelleri finansal açıdan altın çağını yaşıyor.
Dev hasat: 100 gramı 800 bin lira kazandırıyor Kendi odanızda yetiştirip gramla satacaksınız
Geleneksel tarımdaki yüksek maliyetler ve iklim krizi üreticileri dikey tarıma yönlendirirken, mantar pazarının yeni gözdesi "Aslan Yelesi" oldu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
İstiridye ve kültür mantarının ardından pazarda yaşanan doygunluk, üreticileri çok daha niş ve katma değeri yüksek bir ürüne yöneltti. Son dönemin en çok konuşulan, az maliyetle yüksek kâr getiren yeni gözdesi ise Aslan Yelesi mantarı oldu.
Deniz mercanlarını andıran görüntüsü, gurme restoranlardaki popülaritesi ve özellikle hafıza ile odaklanmaya olan faydaları nedeniyle sağlık sektöründeki yükselişi, bu mantarı ev konforunda üretilebilen lüks bir gelir kapısına dönüştürdü.
KURULUM MALİYETİ 7.500- 11 BİN LİRA
Bu iş modelinin girişimcileri cezbeden en büyük avantajı, büyük makinelere veya dönümlerce toprağa ihtiyaç duyulmaması. Evin boş bir odası, bodrum katı ya da küçük bir depo üretim için fazlasıyla yeterli oluyor. İşin fiziki altyapısını kurmak ise oldukça makul bütçelerle gerçekleşiyor. Torbaları dizmek için kullanılacak dikey raflar, mantarın en sevdiği ortam olan yüksek nem oranını sağlayacak ultrasonik bir nemlendirme cihazı, basit bir vantilatör ve dijital ölçüm cihazları dahil tüm kurulum maliyeti yaklaşık 7 bin 500 ila 11 bin lira arasında bir sermaye ile tamamlanabiliyor.
Üretim aşamasında sıfırdan laboratuvar ortamı kurup tohum aşılamak yerine, piyasada hazır aşılanmış ve mantar vermeye hazır halde satılan kompost blokları tercih ediliyor. Tanesi ortalama 400 ila 500 lira arasında değişen bu bloklardan ilk etapta 50 adet alarak işe başlandığında, kompost maliyeti 20 bin ile 25 bin lira arasında tutuyor.
30 BİN LİRALIK BÜTÇEYLE TAMAMEN HAZIR HALE GELİYOR
Elektrik ve su gibi aylık genel giderler ise bu ölçekte bin 500 lirayı geçmiyor. Böylece altyapı ve ilk üretim malzemeleri dahil, yaklaşık 30 bin liralık bir başlangıç bütçesiyle üretime tamamen hazır hale geliniyor.
Doğru nem ve sıcaklık altında torbalara atılan kesiklerden hızla büyüyen Aslan Yelesi, ekimden sonraki 3-4 hafta içinde ilk hasadını veriyor. Üstelik bir üretim bloğu tek seferde bitmiyor; ikişer hafta arayla toplamda üç kez hasat imkanı sunuyor.
İyi bakılmış tek bir bloktan süreç boyunca toplamda ortalama 1 ila 1,5 kilo taze mantar elde ediliyor. Bu da 50 blokluk butik bir üretim alanından tek bir döngüde net 50 ila 75 kilo arasında taze ürün almak anlamına geliyor.
İLK HASATTA 50 BİN İLE 75 BİN LİRA ARASINDA GELİR KAPISI SAĞLIYOR
Girişimcinin yüzünü güldüren asıl kısım ise satış ve kârlılık aşamasında ortaya çıkıyor. Piştiğinde ıstakoz veya yengeç etini andıran dokusuyla şeflerin gözdesi olan taze Aslan Yelesi mantarının kilosu piyasada 800 ila bin lira arasında alıcı buluyor. Bu da ilk hasatta 50 bin ile 75 bin lira arasında bir brüt gelir kapısını aralıyor. Ancak işi daha da kârlı hale getirmek isteyen girişimciler, ürünü kurutarak toz haline getirmeyi tercih ediyor.
100 GRAMI 800 BİN LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR
Nörolojik faydaları nedeniyle kahve katkısı veya gıda takviyesi olarak gramla satılan kurutulmuş mantarın sadece 100 gramı 800 bin lira arasında alıcı bulabiliyor. Üretimin ilk ayında yapılan altyapı masrafları sonraki aylarda sıfırlandığı için, ikinci döngüden itibaren kâr marjı yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. Doğru şeflerle, butik otellerle ve yerel aktarlarla kurulacak güçlü bir satış ağı, bu niş girişimcilik modelini kısa sürede düzenli ve çok yüksek getirili bir ticarete dönüştürme potansiyeli taşıyor.