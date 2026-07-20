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YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,46, yılın başına göre yüzde 17,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,07 artış kaydetti.

İMALAT SANAYİNDE YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişim:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,13 artış,

İmalatta yüzde 30,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda: Ara mallarında yüzde 30,85,

Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79,

Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96,

Enerjide yüzde 61,56,

Sermaye mallarında yüzde 20,69 artış görüldü.



Aylık bazda sınırlı yükseliş

Aylık değişimlere bakıldığında:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26,

İmalatta yüzde 0,47 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şöyle:

Ara mallarında yüzde 2,32 artış,

Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,02 artış,

Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,75 artış,

Enerjide yüzde 13,08 azalış,

Sermaye mallarında yüzde 0,84 artış.



Açıklanan veriler, özellikle enerji grubundaki yüksek yıllık artışın YD-ÜFE üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.