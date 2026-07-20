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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2026 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların yanıtlarının toplulaştırılmasıyla elde edilen verilere göre, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde sınırlı yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekerken, büyüme öngörüsünde hafif bir gerileme kaydedildi.

ENFLASYONDA RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Temmuz ayı anket sonuçlarına göre, piyasa aktörlerinin kısa ve orta vadeli enflasyon (TÜFE) beklentileri belirlendi. Bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, bu dönemde yüzde 29,21'e yükseldi. 12 ay önceki TÜFE beklentisi bir önceki dönemdeki yüzde 23,81 seviyesinden yüzde 23,95'e çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 18,29 olan 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 17,83'e geriledi.

Katılımcıların yüzde 55,85 olasılıkla (nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 62,71'i) enflasyonun 12 ayda yüzde 22,00 – 24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördüğü belirtildi.

Katılımcıların yüzde 51,74 olasılıkla (nokta tahminlere göre yüzde 49,02'si) enflasyonun 24 ayda yüzde 16,00 – 19,99 aralığında yoğunlaşacağı tahmin edildi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

Piyasa katılımcılarının döviz kuru beklentilerinde artış kaydedildi. Bir önceki anket döneminde 51,47 TL iken, Temmuz anketinde 51,55 TL'ye yükseldi. 12 Ay sonrası Dolar/TL beklentisi bir önceki dönemdeki 55,72 TL seviyesinden 56,69 TL'ye geldi.

FAİZ BEKLENTİLERİ SABİT KALDI

Finansal piyasaların merakla takip ettiği faiz oranlarına ilişkin beklentilerde belli oldu. Cari ay sonu gecelik faiz beklentisi, önceki dönemde olduğu gibi yüzde 40,00 olarak korundu. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİNDE HAFİF REVİZE

Türkiye ekonomisinin büyüme (GSYH) beklentilerinde 2026 yılı için küçük çaplı bir aşağı yönlü reviziyona gidildi. Bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 olan büyüme beklentisi, bu dönemde yüzde 3,1 seviyesine çekildi. 2027 yılına ilişkin büyüme öngörüsü ise değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.