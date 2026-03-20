Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 47’si tutuklanırken, 23 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibatlı olduklarının tespit edildiği ifade edildi.
İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube ekiplerince yürütülen operasyonların, FETÖ’nün yapılanmasına yönelik sürdüğü vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” denildi.
Ayrıca operasyonda görev alan emniyet birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.