

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (DEV EMEKLİ-SEN) Ordu Temsilciliği, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis’te emeklileri “gariban” olarak nitelemesine sert tepki gösterdi.

“EMEKLİLER OLARAK BU ÜLKEYE HİZMET ETTİK”



DEV EMEKLİ-SEN Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, yaptığı basın açıklamasında emeklilerin yıllarca ülkeye hizmet ettiğini vurguladı. Özyurt, emeklilerin işçi, kamu emekçisi, esnaf ve köylü olarak üretim sürecinde yer aldığını belirterek, emeklilik döneminde insanca ve rahat bir yaşam sürmenin en doğal hakları olduğunu söyledi.

Özyurt açıklamasında, “Biz emekliler işçi, kamu emekçisi, esnaf ve köylü olarak ülkemiz için hizmet verdik, ürettik. Emekli olduktan sonra da verdiğimiz emeğin karşılığında rahat bir yaşam sürmek hakkımızdır. Bizi Meclis konuşmasında ‘gariban’ olarak niteleyen AKP Milletvekili Özlem Zengin’i kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SADAKAYLA KANDIRILACAĞIMIZ SANILIYOR”



Emeklilerin hak mücadelesinden onur duyduklarını dile getiren Özyurt, emeklilerin sadaka anlayışıyla susturulamayacağını vurguladı. Emekçilerin alın teri üzerinden siyaset yapıldığını ifade eden Özyurt, Meclis’te kullanılan üstenci ve küçümseyici dile tepki gösterdi.

“Bizleri sadaka vererek kandıracaklarını sananlar aldanıyor” diyen Özyurt, “Emek harcadık; bugün Meclis koltuklarında oturanlar da bizim emeğimiz üzerinden oradalar. Emekçileri küçük düşüren bu tür konuşmalara göz yummayız” şeklinde konuştu.

“Gariban Değil, Hakları Gasp Edilenleriz”



Açıklamasında “herkes haddini bilmeli” diyen Özyurt, farklı meslek gruplarında yıllarca görev yapmış emeklilere “gariban” denilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Emeklilerin durumunu net bir dille tanımlayan Özyurt, mücadele mesajı verdi:

“Biz emekliler gariban değiliz; hakları verilmeyen, gasp edilenleriz. Bizi gariban olarak niteleyenler, hakkımızı vermek istemeyenlerdir. Bu nedenle haklarımız için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.”Henüz hiç puanlama yok

