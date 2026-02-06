Dünyanın önde gelen bankalarından biri olan Global, Türkiye ekonomisi hakkında 2026 senesi için yol haritasını paylaştı.

DOLAR VE EURO TAHMİNLERİ

ING analizinde, Türk Lirası'nın (TL) 2026 senesi boyunca değer kaybetmeyi sürdüreceği bir tablo çizildi. Banka aylar sonraya vurgu yaparak Euro'nun 62 TL olacağını duyurdu.

Dolar/TL, 2. çeyrek sonu tahmini 46,79 iken, yıl sonu hedefi 51,00 TL olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Euro/TL ise, 2. çeyrek sonu için 56,15 seviyesi öngörülürken, yıl sonu beklentisi 62,22 TL oldu.

TCMB'DEN SIKI DURUŞ BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair görüşler, piyasadaki "erken faiz indirimi" beklentilerine set çeker nitelikte.

Risk Uyarısı: Banka, faiz tahminine yönelik risklerin "yukarı yönlü" olduğunu vurgulayarak, enflasyonist baskıların sürmesi halinde daha yüksek faizlerin görülebileceği mesajını verdi.

ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Raporda, Türkiye'nin temel makroekonomik göstergelerine hakkında ise şu rakamlar öne çıktı.

Enflasyon (TÜFE): 2026 sonu tüketici fiyat endeksi tahmini %23 olarak belirlendi.

Ekonomik Büyüme: Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %4,5 oranında büyüyeceği öngörüldü.

Tahvil Faizleri: 10 yıllık gösterge tahvil faizinin yıl sonunda %23,32 seviyesine inmesi bekleniyor.

HAZİNE BORÇLANMASINDA HEDEF AŞIMI RİSKİ

ING, maliye politikası tarafında ise Türkiye Hazinesi'nin borçlanma hedeflerini aşabileceği uyarısında bulundu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de borçlanma ihtiyacının öngörülerin üzerine çıkabileceği belirtildi.