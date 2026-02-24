Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Türkiye Emekliler Derneği Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derman, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını söyledi.

Rize’de emeklilerin ciddi bir geçim mücadelesi verdiğini belirten Derman, “Rize’yi gezin; normal emekli ailelerin evinde ekmeği yok. Oruç tutmayı bırakın, bu gidişle emekli yılın 12 ayı oruç tutuyor” ifadelerini kullandı.



Emeklilerin pazara dahi fiyatların düştüğü akşam saatlerinde gitmek zorunda kaldığını dile getiren Derman, son yılların en büyük “ucuzluk arayışı”nın yaşandığını belirtti. “Bir kilo elma 140 lira olmuş. Emekli bunu nasıl alacak? Makarnayı bile araştırarak alıyor. Nerede ucuzsa oraya yöneliyor. Halkımız bütçesine göre hareket ediyor” dedi.



Kira fiyatlarının da emekliler için büyük bir yük oluşturduğunu vurgulayan Derman, “Emekli maaşı 20 bin lira. Bir ev kirası 20-25 bin lira olmuş. Bu insan ne alacak, ne yiyecek? Evine ne götürecek?” diye konuştu.



Pazardaki fiyatlara da değinen Derman, birçok sebze ve meyvenin kilosunun 70-80 liranın altına düşmediğini belirterek, “Havuç, turp 50 lira. Üç tane koyuyorsun bir kilo geliyor. Emekli sadece havuçla mı geçinecek, iki yumurtayla mı hayatını sürdürecek?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.



Öte yandan bazı emekliler de Ramazan öncesinde tasarruf amacıyla günde iki öğün yemek yediklerini ifade etti.