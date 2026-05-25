Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, 23 Mayıs günü Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili için Giresun’a gelen amca Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, dereye inerek saçma yöntemiyle balık avlamak istedi. Ancak yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle debisi yükselen derede ikili akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Zorlu arazi şartları ve yüksek debi nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 5 saat süren arama sonucunda yeğen Sedat Çelik’in cansız bedeni dere kenarındaki taşlık alanda bulundu. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaybolan amca Sedat Çelik’i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara AFAD, UMKE, AKUT, İHH, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yaklaşık 100 personel katılıyor. Giresun’dan 5, Samsun’dan ise 4 dalgıcın görev aldığı bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.