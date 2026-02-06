2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ili yıkan 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar bölgedeki çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesine devam ediyor.

SADECE 45 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Tüm Türkiye depremin 3. yıl dönümünde acıyı bir kez daha hissederken TBMM'den gelen haber şok etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri için TBMM'de deprem oturumunun kurulmasına karar verilmişti. Nefes'in haberine göre toplam 592 milletvekilinin görev yaptığı TBMM'de deprem oturumuna sadece 45 milletvekili katıldı.

TBMM'deki deprem oturumuna CHP'den 19, AKP'den 8, DEM Parti'den 8, MHP'den 4, Yeni Yol'dan ve İYİ Parti'den de 2 isim katıldı.