Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı, Erbaa sınırına yakın Kümbetli Köyünde meydana gelen depremin ardından hasar gören köy camisinin minaresi, ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkıldı.

13 Mart 2026 tarihinde bölgede meydana gelen ve yaklaşık 5.5 büyüklüğünde olduğu bildirilen deprem, Erbaa ve Niksar başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı köylerde yapılarda çatlaklar ve hasarlar oluştu. ￼

Depremin ardından bölgede başlatılan incelemelerde Kümbetli Köyü camisinin minaresinde ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Yapılan teknik kontrollerde minarenin taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğu ve yıkılma riski bulunduğu belirlenince yetkililer tarafından kontrollü yıkım kararı alındı.

Ekipler, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bölgeye yaklaşmaması için güvenlik çemberi oluşturulurken, iş makineleri yardımıyla minare dikkatli bir şekilde yıkıldı. Yapılan çalışma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.