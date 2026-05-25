Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede deprem riskine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Depremden sonra gözler yeniden uzun süredir tartışılan Savrun Fayı’na çevrilirken, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Senelerdir bölgede saha çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Pampal, kamuoyunda sık sık gündeme gelen Savrun Fayı’nın sanıldığı gibi doğrudan aktif bir yapı olmadığını söyledi.

Savrun Fayı’nın çok parçalı bir sistem olduğunu belirten Pampal, kuzey kesiminin 6 Şubat depremleri esnasında kırıldığını, güney bölümününse milyonlarca yıldır ciddi bir hareket üretmediğini dile getirdi. Pampal’a göre bölgede asıl dikkat edilmesi gereken yapı, Savrun’u kesen aktif tali faylar.

Son senelerde Kozan’ın kuzeyinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Pampal, Akçaluşağı ve Bozdoğan Uşağı olarak isimlendirdiği fayların aktif şekilde hareket ettiğini belirtti. Saimbeyli’deki son depremin de Savrun Fayı üzerinde değil, bu tür tali faylardan biri üzerinde meydana geldiğini belirtti.

'5 İLA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR'

Prof. Dr. Pampal’ın en dikkat çeken açıklamasıysa bölgede yeni belirlenen bir fay hattıyla ilgili oldu. 'Gezit Dağı Fayı' adını verdiği yeni yapı üzerinde çalıştıklarını belirten Pampal, bu hattın 5 ila 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olabileceğini ifade etti.

Henüz resmi çalışmanın tamamlanmadığını ifade eden Pampal, "Bir fayın aktif olup olmadığını anlamak için sahaya çıkmak gerekir. Geçen yıl bölgede yaptığımız arazi çalışmalarında bu hattı tespit ettik. Son depremi üreten fay da bu olabilir" dedi.