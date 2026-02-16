GİB’in resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2,5 milyon liranın altında kalan mükellefler için yeni süre belirlendi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan mükelleflerce 17 Şubat günü sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı ekim-kasım-aralık dönemine ait gelir ve kurumlar geçici vergi beyannamelerinin verilme ile ödeme süresi 9 Mart Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Bu düzenleme, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamına alıyor.