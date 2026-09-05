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Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma, Süleymancılara yönelik operasyonların ardından yeniden gündeme geldi. Denizolgun’un mezarına Fekk-i Kabir işlemi uygulanırken, kemikleri Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazesi Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrine geri konuldu.

T24'ün haberine göre, soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri ise seyis Rıfat Kadiroğlu oldu. Denizolgun’u hayattayken son gören, ölümünden sonra ise cesedini ilk gören kişi olduğu belirtilen Kadiroğlu’nun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

“EVE GİT, KONTROL ET” DENİLDİ

Kadiroğlu ifadesinde, yaklaşık 3 yıldır Denizolgun’un Beykoz’daki çiftliğinde seyis olarak çalıştığını anlattı. Denizolgun’un 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında çiftliğe geldiğini ve saat 17.00’ye kadar atla dolaştığını belirten Kadiroğlu, daha sonra Denizolgun’un tek başına eve girdiğini söyledi.

Ertesi sabah saat 07.00 sıralarında şoför Murat’ın çiftliğe geldiğini ve Denizolgun’un nerede olduğunu sorduğunu aktaran Kadiroğlu, Murat’ın saat 13.00 sıralarında çiftlikten ayrıldığını ifade etti.

Saat 17.00’ye kadar Denizolgun’un evden çıkmaması üzerine şoförü yeniden aradığını belirten Kadiroğlu, kendisine eve gidip kontrol etmesinin söylendiğini anlattı.

Kadiroğlu, kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamadığını, saat 19.00 sıralarında ise yeniden arandığını ve ses gelmemesi halinde anahtarla içeri girmesinin söylendiğini aktardı.

Eve girdikten sonra ikinci kata çıktığını belirten Kadiroğlu, Denizolgun’u koltukta hareketsiz halde gördüğünü söyledi. Daha sonra nabzının kontrol edildiğini ve hayatını kaybettiğinin anlaşıldığını ifade etti.

POLİSE 4 SAAT SONRA HABER VERİLMESİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Savcılığın tespitlerine göre Denizolgun’un vefat etmiş halde bulunmasının ardından ilk olarak yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildi.

Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verilmesi savcılık tarafından şüpheli bulundu. Soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği gün çiftlikte bulunan kişilerin yanı sıra Kadiroğlu’nun da ifadesine başvuruldu.

KADİROV’UN TÜRKİYE’DEKİ GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet’in haberine göre 1992 doğumlu Rıfat Kadirov’un Türkiye’ye ilk resmi girişini 6 Şubat 2013’te Atatürk Havalimanı’ndan yaptığı, 15 Kasım 2013’te ise ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Kadirov’un daha sonra yasal olmayan yollarla yeniden Türkiye’ye girdiği ve Denizolgun’un çiftliğinde çalışmaya başladığı öne sürüldü. Soruşturma sırasında Türkiye’de kaçak bulunduğunun anlaşılması üzerine İstanbul Valiliği tarafından 19 Eylül 2016’da hakkında sınır dışı kararı verildi.

Ancak sınır dışı kararının ne zaman uygulandığının bilinmediği belirtildi. Kayıtlara göre Kadirov 2020 yılında Kayseri’de yeniden ortaya çıktı. 25 Şubat 2020’de valilik tarafından idari gözetim altına alınan Kadirov’un gözetimi 23 Mart 2020’de sonlandırıldı.

Kadirov’un Türkiye’den son çıkışını ise 30 Ocak 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yaptığı aktarıldı. Hakkında 30 Ocak 2028’e kadar Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu belirtildi. Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.